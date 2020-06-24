Trump: Göstericilerin birçoğu şımarık

Andrew Jackson'ın heykelinin hedef alınmasına tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, göstericilere tepki gösterdi.

Göstericiler, Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ın içindeki, eski başkanlardan Andrew Jackson'ın heykelini yıkmaya çalıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Arizona eyaletinde inşası devam eden Meksika sınırı duvarı ziyaretinin ardından, Phoenix kentinde gençlere hitap etti.

"ZENGİN VE ŞIMARIK İNSANLAR"

Ülkedeki gösterilerde çeşitli kişilerin heykellerinin yanı sıra, en son Beyaz Saray önündeki Jackson'ın heykelinin hedef alınmasına tepki gösteren Trump, "Bunların birçoğu, zengin ve şımarık insanlar. Birçoğu o heykellerdeki kişileri tanımıyor bile." dedi.

"'SEÇİMLERİ BEN KAZANDIM' DEDİM"

Heykel ve anıtlara saldıran kişilere hoşgörü gösterilmeyeceğini belirterek "10 yıl hapis, bence uzun bir süre." ifadesini kullandı. Demokrat kesimin, ülkedeki polis şiddetine tepki olarak polis teşkilatlarının dağıtılması ya da fonlarının kesilmesi önerilerine de karşı çıkan Trump, "Demokratların 'polise fonu kesin' sözlerini duyunca, 'tamam seçimleri ben kazandım' dedim." diye konuştu.

UZAKTAN OYLAMAYA KARŞI ÇIKTI

Öte yandan Trump, ülkede koronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde "uzaktan oylama" tartışmalarıyla ilgili, Demokratların virüsü, seçimde "hile yapmak için" kullandığını öne sürdü.

"Uzaktan oylama" sisteminde birçok aksaklık bulunduğunu, seçime kadarki sürede bunların giderilmesinin imkansız olduğunu belirten Trump, "Uzaktan oylama kullanılırsa, bunun tarihimizde en çok yolsuzluğa sahne olan seçim olacağını düşünüyorum. Bunun olmasına izin veremeyiz." dedi.

"ÇİN VİRÜSÜ OLARAK ADLANDIRABİLİRİZ, VUHAN VİRÜSÜ DİYEBİLİRİZ"

Öte yandan koronavirüs salgınının, ekonominin en iyi olduğunu dönemde, Çin'den geldiğini belirten Trump, "Bu virüse birçok isim verilebilir. Kovid-19 diyorlar, bu nedir, birisi 19’un ne olduğunu söyleyebilir mi? Bu bir isim değil. Bunu Çin virüsü olarak adlandırabiliriz. Kung Flu diyebiliriz, Vuhan virüsü diyebiliriz." ifadelerini kullandı.