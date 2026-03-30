Trump: Hürmüz Boğazı açılmazsa petrol tesislerini hedef alırız

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’daki artan gerilim ve enerji güvenliği tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, küresel petrol ticaretinin önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

"PETROL TESİSLERİNİ VURURUZ"

Trump, Boğaz'ın kapatılması ya da enerji sevkiyatının engellenmesi halinde ABD’nin sert adımlar atacağını ifade ederek, “Eğer Hürmüz açılmazsa petrol kuyularını ve bugüne kadar hedef alınmamış bölgeleri de vururuz” sözleriyle olası bir askeri karşılığın sinyalini verdi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Açıklamasında küresel enerji akışının kesintiye uğramasının dünya ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğuracağını belirten Trump, ABD’nin enerji güvenliğini ve uluslararası ticaret yollarını korumakta kararlı olduğunu dile getirdi.

Trump'ın Truth sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Amerika Birleşik Devletleri, İran’daki askeri operasyonlarımızı sona erdirmek için YENİ ve DAHA MAKUL bir yönetimle ciddi görüşmeler yürütmektedir. Büyük ilerleme kaydedildi ancak herhangi bir nedenle kısa süre içinde bir anlaşmaya varılamazsa — ki muhtemelen varılacaktır — ve Hürmüz Boğazı derhal ‘ticarete açık’ hale getirilmezse, İran’daki ‘nazik’ varlığımızı onların tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı (ve muhtemelen tüm tuzdan arındırma tesislerini) havaya uçurarak ve tamamen yok ederek sonlandıracağız.



Bunlar, şimdiye kadar bilerek ‘dokunmadığımız’ hedeflerdir. Bu adım, eski rejimin 47 yıllık ‘terör saltanatı’ boyunca İran’ın katlettiği ve öldürdüğü çok sayıda askerimizin ve diğer insanların intikamı olacaktır.



Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.