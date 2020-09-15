Trump: İsrail ile anlaşmaya 5 - 6 ülke daha katılabilir

Trump: İsrail ile anlaşmaya 5 - 6 ülke daha katılabilir

Donald Trump, İsrail ile BAE arasında imzalanacak normalleşme anlaşmasına 5-6 ülkenin daha katılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilişkilerini tamamen normalleştirmek için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Başkan Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını ilan etti.

Trump'ın bu anlaşmalara öncülük etmesini seçimler yaklaşırken Yahudi lobilerini arkasına alma gayreti olarak değerlendirilirken, anlaşmalara ilişkin ilk imza bugün atıldı.

İMZALAR BUGÜN ATILACAK

Beyaz Saray'da imzalanacak normalleşme anlaşması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed El-Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif El-Zayani, Beyaz Saray'a geldi.

"5-6 ÜLKE DAHA KATILABİLİR"

Anlaşmaya öncülük eden ABD Başkanı Donald Trump tören öncesi Oval Ofis'te BAE ve Bahreyn temsilcileri ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile ayrı ayrı gazetecilerin karşısına çıktı.

Başkan Trump, İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına 5-6 ülkenin daha katılabileceğini ifade etti.

Söz konusu anlaşma, İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords) olarak isimlendiriliyor.