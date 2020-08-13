Trump: İsrail ve BAE anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerini normalleştirmeK için bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Aralarında resmi herhangi bir ilişki bulunmayan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki yakınlaşma meyvelerini verdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeyi ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

Trump görüşmede, İsrail ve BAE arasındaki ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump görüşmeyi, "tarihi diplomatik bir dönüm noktası" olarak nitelendirirken, İsrail ve BAE heyetlerinin önümüzdeki haftalarda ikili anlaşma imzalamak için bir araya gelecekleri birdirildi.

Veliaht Prensi Muhammed de konuyla ilgili Twitter'dan bir açıklama yaptı.

"İSRAİL İLE MUTABAKATA VARDIK"

Veliaht açıklamasında, "Başkan Trump ve Başbakan Netanyahu ile yaptığımız telefon görüşmesinde, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmeyi durdurması konusunda bir anlaşmaya varıldı. BAE ve İsrail ayrıca, işbirliği yapma ve ikili ilişkilerin tesisine yönelik bir yol haritasının belirlenmesi konularında mutabakata vardı" ifadelerine yer verdi.