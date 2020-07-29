Trump: Önerdiğim her şey reddediliyor, sevilmiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse karşı kullandığı ilacın daha önce birçok otorite tarafından önerilmesine rağmen, kendisi tavsiye ettiği için bu kez kabul görmediğinden yakındı.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeleri ve ülke gündemini değerlendiren, gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedavisinde "hidroksiklorokin" isimli sıtma ilacının kullanımına ilişkin tartışmalara da değinerek şunları söyledi:

"14 GÜN KULLANDIM, BİR PROBLEM YAŞAMADIM"

"Bazı doktorlar bu ilacın son derece başarılı olduğunu söylüyor. Bazıları da buna katılmıyor. Ben bu ilacın kullanımının siyasi bir hal aldığını düşünüyorum. Ben 14 gün kullandım ve bakın buradayım. Bu ilaç güvenli, bir sorun çıkarmıyor. Ben bir problem yaşamadım."





"BEN ÖNERİNCE BİRİLERİ 'KULLANMAYIN' DEDİ"

Trump, hidroksiklorokinin etkilerine ilişkin birçok çalışma yayımlandığını ve daha önce olumlu görüşler olduğunu kaydederek, "Bu ilaç bugünlerde çok popüler değil çünkü ben önerdim. Ben önerince de birileri 'bunu kullanmayın' dedi." diye konuştu.

"KİMSE BENİ SEVMİYOR"

Birlikte çalıştığı uzmanlara yüksek onay rakamları gelirken insanların kendisinin çalışmalarını onaylamadığından yakınan Trump, "Kimse beni sevmiyor. Bu sadece benim kişiliğimle ilgili olabilir." görüşünü paylaştı.