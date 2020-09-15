Trump: Seçimden sonra İran ile anlaşacağız

İsrail, BAE ve Bahreyn'in normalleşme anlaşması imzaladığı törende Trump, seçimden sonra İran ile anlaşma yapacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in ilişkileri normalleştirmek için anlaştıklarını duyurmuştu.

Anlaşmaya öncülük yapan Trump'ın ev sahipliğinde 3 ülke arasında imzalar atıldı.

Geniş katılımlı bir törende atılan imzalardan önce Başkan Trump açıklamalarda bulundu.

"SEÇİMDEN SONRA İRAN İLE ANLAŞACAĞIZ"

Trump, "Doğru zaman geldiğinde Filistin'de bu Barış çemberinin bir üyesi olacak. Seçimden sonra İran ile anlaşacağız. Joe Biden başkan olursa ABD nin sahibi Çin Rusya ve İran olur. Yaklaşık 5 ülkeyle yola koyulduk. 5-6 ülkenin daha çok süratle katılmasını sağlayacağız, halihazırda onlarla görüşüyoruz" dedi.