Trump, Washington'da idam cezasının uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, suç oranın yüksek olduğu gerekçesiyle Ulusal Muhafızları konuşlandırdığı başkent Washington DC'ye ilişkin kritik bir karar daha aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, başkentte idam cezası yasalarının tam olarak uygulanması amacıyla başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi.

İDAM CEZASINI GEREKTİREN DURUMLARDA KAPSAMLI YETKİ KULLANILACAK

Federal savcıların bölgedeki tüm uygun davalarda idam cezası talep edebileceği vurgulanarak başsavcı ve Washington bölge savcısına, başkentte işlenen ve idam cezasını gerektiren suçlarda federal yargı yetkisini mümkün olan en kapsamlı şekilde kullanmaları talimatının verildiği kaydedildi.

"TRUMP, KARARLILIĞININ ALTINI ÇİZMEKTEDİR"

Açıklamada, "Başkan Trump, DC'nin (Washington) en kötü suçlularına karşı idam cezası yasasını uygulayarak ulusumuzun başkentini ziyaret eden ve orada ikamet eden tüm Amerikalılar için koruma ve şiddet suçlularının yasalar çerçevesinde en sert sonuçlarla karşılaşmasını sağlama konusundaki kararlılığının altını çizmektedir." ifadesi kullanıldı.

SUÇ ORANI NEW YORK'TAN 6 KAT DAHA FAZLA

Washington'ın ülkenin en tehlikeli şehirleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, şehrin suç oranının New York'tan yaklaşık 6 kat daha fazla olduğu kaydedildi.