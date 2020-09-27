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    Trump yabacı öğrencilere vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor

    Trump yabacı öğrencilere vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor

    Donald Trump yönetimi, ABD'ye gelen yabancı öğrencilere verilen vizelere kısıtlama getirmeye hazırlanıyor.
    • AA
    • 27.09.2020 - 03:19
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    ABD'de yabancı vatandaşlar ile ilgili çeşitli yasalar getiren mevcut Başkan Donald Trump, bu sefer de yabancı öğrenciler için yeni bir karar hazırlığında.

    ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump yönetimi yabancı öğrencilerin vizelerine 4 yıla kadar sabit süre getirmeye hazırlanıyor.

    ABD İç Güvenlik Bakanlığınca sunulan teklifte, Dışişleri Bakanlığının teröre destek veren ülkeler listesinde olan yerlerden gelen yabancı öğrencilerin vizesinin ise iki yıl ile sınırlandırılması öneriliyor.

    Trump yabacı öğrencilere vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor #1

    MEVCUT ŞARTLARDA ÖĞRENCİLER EĞİTİM SÜRELERİ BOYUNCA KALABİLİYOR

    Mevcut şartlarda ABD'ye gelen yabancı öğrenciler eğitimlerini tamamlayana kadar ABD'de kalabiliyor.

    Kısıtlamanın getirilmesi durumunda öğrencilerin vizelerinin süresini uzatabilmesi için ek süreye ihtiyaç duydukları, hastalık ya da kontrolleri dışında gelişen bir durum gibi gerekçeler sunması gerekecek.

    Söz konusu düzenleme yürürlüğe girerse  ''F'', ''J'' ve ''I'' kategorilerindeki vize sahiplerini etkileyecek.

    Düzenlemenin ABD'deki yabancı gazeteciler için de uygulanması öngörülüyor.

    Trump yabacı öğrencilere vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor #2

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