Trump'a zehirli mektup gönderildi

ABD Başkanı Donald Trump adına, Beyaz Saray'a içinde zehirli madde bulunan bir paket gönderildi.

ABD Başkanı Donald Trump adına ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’a içinde ölümcül derecede zehirli olan “risin” maddesi bulunan bir paket gönderildiği bildirildi.

ÜZERİNDE TRUMP'IN ADI YAZIYOR

ABD basınında yer alan haberlere göre, paketin bu hafta başında Beyaz Saray’a gönderildiği ve üzerinde alıcı olarak Trump’ın isminin yer aldığı ifade edildi. Pakete güvenlik güçleri tarafından el konurken, risinin varlığını doğrulamak için iki test yapıldığı belirtildi.

FBI ARAŞTIRIYOR

Olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Başkanı korumakla görevli Gizli Servis tarafından soruşturma başlatıldı. Beyaz Saray’dan ise henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

BEYAZ SARAY'A GÖNDERİLEN POSTALAR DENETLENİYOR

Beyaz Saray’a gönderilen tüm postalar tesis dışındaki bir bölgede tasnif edilerek kontrol ediliyor.