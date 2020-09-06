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    Trump'ın açıklaması sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın hareketleri dikkat çekti

    Trump'ın açıklaması sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın hareketleri dikkat çekti

    Beyaz Saray'da Kosova ile Sırbistan arasında imzalanan normalleşme ve İsrail anlaşmaları sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in hareketleri dikkatleri üzerine çekti.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2020 - 01:10
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    ABD'deki 3 Kasım seçimleri öncesi Başkan Donald Trump'tan yeni bir dış politika hamlesi geldi.

    Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmasını sağlayan Trump, bu kez Sırbistan ile 2008'de tek taraflı ayrılıp bağımsızlık ilan eden Kosova arasındaki kronik krize el atarak bir taşla iki kuş vurdu.

    Sırbistan ile Kosova liderlerini Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ağırlayıp 'tarihi' diye nitelenen 'ekonomik normalleşme' anlaşması imzalatan Trump, iki ülkenin Kudüs'te İsrail Büyükelçiliği açmasını da sağladı.

    İmza töreninde konuşan Trump, "Sırbistan, İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak, Kosova da İsrail'i tanıyacak ve diplomatik ilişki kuracak" açıklamasını yaptı.

    Tam da bu sırada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in hareketleri dikkat çekti.

    Trump ın açıklaması sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı nın hareketleri dikkat çekti #1

    AÇIKLAMA SIRASINDA ŞOK GEÇİRDİ

    Vucic, Trump’ın Sırbistan büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınacağını açıkladığı an şaşkın bakışlarla sözleşmeyi gözden geçirdi.

    Sonrasında eliyle başını ovuşturan Vucic'in behsedilen maddeyi okumadığı açıkça hareketlerine yansıdı.

    Trump'ın açıklaması sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın hareketleri dikkat çekti VİDEO


    Trump ın açıklaması sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı nın hareketleri dikkat çekti #2

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