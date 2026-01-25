Trump'ın Afganistan açıklamasına bir tepki de Meloni'den geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başbakanlık sitesinden akşam saatlerinde yazılı açıklama yayımlayan Meloni, "İtalyan Hükümeti, Başkan Trump'ın NATO müttefiklerinin Afganistan'daki operasyonlar sırasında cepheden geri durduğunu öne süren açıklamalarını şaşkınlıkla öğrendi." ifadesini kullandı.

Meloni, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından NATO'nun tarihinde ilk ve tek olarak 5. maddeyi yürürlüğe koyup, ABD'ye "olağanüstü" bir dayanışma eylemi gösterdiğini belirterek, İtalya'nın da bu çağrı kapsamında binlerce askerini bu ülkede konuşlandırdığını ve Batı Bölge Komutanlığının bütün sorumluluğunu üstlendiğini hatırlattı.

"İTALYA BEDEL ÖDEDİ"

Yaklaşık 20 yıl boyunca İtalya'nın, NATO'nun bu ülkedeki misyonu kapsamında büyük bir bedel ödediğini, 53 İtalyan askerinin hayatını kaybettiğini ve 700'den fazla askerin de yaralandığını belirten Meloni, şunları kaydetti:

Bu nedenle, NATO ülkelerinin Afganistan'daki katkısını küçümseyen açıklamalar, özellikle de müttefik bir ülkeden geliyorsa kabul edilebilir değil. İtalya ile ABD, ortak değerlere ve uzun süreli işbirliğine dayanan sağlam bir dostlukla birbirine bağlıdır. Bu dostluk, günümüzün çok sayıdaki meydan okuması karşısında daha da gereklidir. Ancak dostluk, saygı gerektirir ki bu da Atlantik İttifakının temelini oluşturan dayanışmayı sürdürmenin vazgeçilmez koşuludur.

İtalyan basını da İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye konuyla ilgili birer mektup göndereceğini yazdı.

Bu arada, muhalefetteki Italia Viva Partisinin lideri Matteo Renzi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Meloni'yi eleştirerek, "Ve 36 saat sonra, Giorgia Meloni bile Trump'ın Afganistan'da ve dünyanın dört bir yanındaki kayıplarımız hakkındaki sözlerini eleştirmesi gerektiğini anladı. Son konuşan o oldu ama geç olsun güç olmasın." ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki sol partiler, dün gün boyunca Trump'ın sözlerini ve buna hemen tepki göstermediği için Meloni'yi eleştirmişti.

TRUMP, "ONLARA HİÇ İHTİYACIMIZ OLMADI" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Afganistan'da "cephe hattından uzak durduğunu" belirterek, NATO'nun gerektiğinde ABD'nin yanında olup olmayacağından emin olmadığını söylemişti.

Trump, "Onlara hiç ihtiyacımız olmadı. Onlardan hiçbir zaman gerçekten bir şey istemedik. Afganistan'a asker gönderdiklerini söylediler ve gönderdiler de, ama biraz geride, cepheden biraz uzakta kaldılar." diye konuşmuştu.