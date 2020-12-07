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    Trump'ın avukatı koronavirüse yakalandı

    Trump'ın avukatı koronavirüse yakalandı

    ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 00:41
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    ABD Başkanı Donald Trump, kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    "ÇİN VİRÜSÜ"

    Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 76 yaşındaki avukatının test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Trump, koronavirüs için bir kez daha "Çin virüsü" ifadesini kullandı. 

    Eski New York Belediye Başkanı Giuliani, Trump'ın başkanlık seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin itiraz sürecini yürüten isim olarak öne çıkıyordu.

    Trump ın avukatı koronavirüse yakalandı #1

    Trump ın avukatı koronavirüse yakalandı #2

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