Trump'ın danışmanı Michael Flynn: Darbe olmalı

Bir dönem eski başkan Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Michael Flynn, Myanmar'da yaşanan darbenin ABD'de de olması gerektiğini savundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bir dönem ulusal güvenlik danışmanlığı görevini üstlenen Michael Flynn, ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas'ta bir konferansa katıldı.

"MYANMAR'DA OLAN BURADA DA OLMALI"

Konferansta söz alan dinleyicilerden biri Flynn'a "Myanmar'da olanların neden burada yaşanamayacağını bilmek istiyorum" demesi üzerine eski danışman tartışma yaratacak bir cevap verdi.

ABD'de de Myanmar'da yaşanana benzer türden bir darbe yapılması gerektiğini söyleyen Flynn, "Sebep yok. Yani, bu burada da olmalı" yanıtını verdi.

MYANMAR'DA YAŞANAN DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.