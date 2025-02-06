Trump'ın Gazze'ye çökme planına Batı'dan tepki yağdı

Haber Merkezi

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliamlarına sessiz kalan Batı dünyası herkesi şaşırttı.



Trump'ın Gazze'ye çökme planına Kanada, Fransa ve İngiltere'den tepki geldi.



Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

FRANSA: TEK ÇARE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Fransa, Gazze'nin geleceğinin üçüncü bir devletin kontrolünde değil, gelecekteki Filistin Devleti'nde olması gerektiğini belirtti.



Gazze halkının zorla yerinden edilmesi durumunda bunun uluslararası hukuku ihlal ve Filistinlilerin meşru taleplerine yönelik bir saldırı teşkil edeceği belirtilen açıklamada, Fransa'nın buna karşı çıktığı aktarıldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazzelilerin zorla yerinden edilmesinin 2 devletli çözümün önünde ciddi bir engel oluşturacağı ve bölgenin tamamını istikrarsızlaştıracağı, 2 devletli çözümün Filistinliler ve İsrailler için uzun vadede güvenlik ve barışı sağlayabilecek tek çare olduğu vurgulandı.

"Gazze'nin geleceği üçüncü bir devletin kontrolü perspektifinde değil, Filistin Yönetimi himayesinde kurulacak gelecekteki Filistin Devleti bünyesinde olmalıdır." ifadesi kullanılan açıklamada, Fransa'nın işgal altındaki Batı Şeria'nın tek taraflı ilhakına karşı çıkmayı sürdüreceği kaydedildi.

İNGİLTERE: "FİLİSTİNLİLERİN KENDİ RIZALARI DIŞINDA OLAN HER ŞEYE KARŞIYIZ"

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Anneliese Dodds, Gazze'nin geleceğine Filistinlilerin karar vermesi gerektiğini belirterek, Gazze'deki Filistinlilerin kendi istekleri dışında komşu Arap ülkelerine taşınmasına yönelik her türlü çabaya karşı çıkacaklarını bildirdi.

Doods, İngiltere'nin, Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan egemen Filistin Devletinin yanı sıra güvenli ve emniyetli İsrail'in yer aldığı, Kudüs'ün ortak başkent olduğu, müzakere edilmiş iki devletli çözümü desteklediğini yineledi.

Önceliklerinin, Gazze'de kırılgan olan ateşkesin devam etmesi, tüm esirlerin serbest bırakılması, Gazze'ye yardımların ulaşması ve sürdürülebilir barışa giden yolun yeniden inşasının sağlanması olduğunu kaydeden Doods, şöyle devam etti:

"Bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun desteğiyle, Gazze'nin geleceğine Filistinliler karar vermeli. Gazze'deki Filistinlilerin kendi istekleri dışında komşu Arap ülkelerine taşınmasına yönelik her türlü çabaya karşı çıkacağız.

Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi ya da Gazze Şeridi topraklarında herhangi bir küçülmeye gidilmesi söz konusu olmamalı. Filistinli siviller evlerine dönebilmeli, evlerini ve yaşamlarını yeniden inşa edebilmelidir. Bu, uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmış bir haktır.

Gazze 2 milyon Filistinliye ev sahipliği yapıyor ve Filistinlilerin barış ve güven içinde İsraillilerle birlikte yaşadığı, gelecekteki Filistin Devletinin ayrılmaz parçası olmaya devam edecektir."

Bakan Doods, halihazırda Gazze'deki ateşkesin tam olarak uygulanmasını ve kalıcı hale gelmesini sağlamak için birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.

KANADA: "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN YANAYIZ"

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, X sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin açıklama yaptı.

Joly paylaşımında, ülkesinin "Gazze konusunda uzun süredir devam eden tutumunun" değişmediğini vurgulayarak, "İsraillilerin ve Filistinlilerin uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde güvenle yaşayabilecekleri iki devletli çözüme ulaşması konusunda" kararlı olduklarını kaydetti.

Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde herhangi bir rolü olmadığını belirten Joly, "Filistinlilerin Gazze'de zorla yerinden edilmeleri de dahil olmak üzere kendi kaderlerini tayin etme hakkını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE: "ASLA KABUL EDİLEMEZ, ABESLE İŞTİGAL"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün katıldığı programda Trump'ın açıklamaları ile ilgili çok net ifadeler kullandı.

Fidan, "Bu kabul edilemez bir konu. Filistin meselesi tam da bu nedenden dolayı başladı. Bu ne bölgenin ne bizim kabul edeceğimiz bir şey değil, abesle iştigal. Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması tartışmaya bile açılamaz. Gazze'nin kendi halkını denklem dışı bırakmaya çalışan bütün inisiyatiflere karşıyız." dedi.