- Haberler
- Dünya Haberleri
- Trump'ın kardeşi hastaneye kaldırıldı
Trump'ın kardeşi hastaneye kaldırıldı
Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump'ın "ağır hasta" olduğu ve New York'ta hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
- AA
- 15.08.2020 - 01:33
- Güncelleme : 15.08.2020 - 01:33
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Robert Trump'ın New York'ta hastaneye kaldırıldığını doğruladı.
McEnany, Başkan Trump'ın kardeşiyle iyi bir ilişkisi olduğunu vurguladı.
KARDEŞİNİ ZİYARET ETTİ
ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey ziyareti öncesi New York'ta hastaneye kaldırılan kardeşi Robert Trump'ı ziyaret etti.
Washington DC'den New York'a giden Trump, New York kentindeki hastanede tedavi gören kardeşine ziyarette bulundu.
New York'a hareketinden önce Beyaz Saray'da gazetecilere kardeşi hakkında "Zor günler geçiriyoruz." diyen Trump, hastanenin girişi ve çıkışında açıklama yapmadı.
72 yaşındaki Robert Trump, Amerikan kamuoyunda kardeşi Donald Trump'a verdiği destekle biliniyor.
Trump'ın kardeşi hastaneye kaldırıldı VİDEO