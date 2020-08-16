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    Trump'ın kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti

    Trump'ın kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti

    Donald Trump'ın küçük kardeşi Robert Trump 71 yaşında, New York'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 16.08.2020 - 06:22
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    Trump'ın kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti

    Trump'a verdiği destekle bilinen Robert Trump'ın, bir süredir kamuoyunda açıklanmayan bir hastalıktan dolayı tedavi gördüğü bildirilmişti.

    Trump, kısa süre önce Manhattan'daki New York-Presbyterian Hastanesi'ne kaldırılan kardeşini dün ziyaret etmişti.

    Bugün, Robert Trump 71 yaşında , New York'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    Trump ın kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti #1

    "SADECE KARDEŞİM DEĞİL EN İYİ ARKADAŞIMDI"

    Kardeşinin ölümüne ilişkin yazılı açıklama yapan Trump, "Büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki harika kardeşim Robert bu gece huzur içinde hayata gözlerini yumdu. O benim sadece kardeşim değil, aynı zamanda en iyi arkadaşımdı. Seni çok özleyeceğiz, ancak bir gün yeniden kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

    Robert Trump'ın kesin ölüm nedenine ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

    Trump ın kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti #2

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