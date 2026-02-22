Trump'ın konutuna silahla girmeye çalışan bir kişi öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki konutunda hareketli dakikalar...

ABD Gizli Servisi, pazar günü yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın Palm Beach, Florida'daki tatil köyü Mar-a-Lago'nun güvenlik çemberine bir kişinin girdiğini duyurdu.

SİLAHLA VURULDU

Açıklamada, kimliği henüz açıklanmayan silahlı adamın vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Trump, hafta sonlarını genellikle tatil köyünde geçirmesine rağmen, bu olay sırasında Beyaz Saray'daydı.

ADI AÇIKLANMADI

Yetkililer, vurularak öldürülen kişinin 20'li yaşlarında olduğunu ifade etti.

Vurulan kişinin adı açıklanmadı.

SİLAH VE YAKIT BİDONUYLA GÖRÜLDÜ

Gizli Servis, şahsın, "Mar-a-Lago arazisinin kuzey kapısında, av tüfeğine benzeyen bir silah ve bir yakıt bidonuyla görüldüğü" bilgisini paylaştı.

Şüpheli şahsın, Gizli Servis ajanları ve Palm Beach İlçe Şerif Yardımcısı tarafından vurulduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Trump'ın ise olay sırasında başkent Washington DC'de olduğu bildirildi. Şüphelinin konuta neden girmeye çalıştığı hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Gizli Servisi ve Palm Beach Şerif Ofisi, olayla ilgili ortak soruşturma başlattı.