Trump'ın tartışmalı NATO ve Rusya diyaloğu: Saldırmaya teşvik ederim ABD'nin eski Başkanı Trump, NATO üyesi bir ülkenin lideriyle arasında geçen diyaloğu paylaştı. Trump'ın sözleri, Beyaz Saray tarafından "dehşet verici ve çılgınca" ifadeleriyle karşılandı.

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ensonhaber.com

Geçmişte yaşadığı bir diyaloğu anlatan ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Rusya'yı, NATO konusunda finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen ittifak üyesi ülkelere saldırmaya teşvik edeceğini söyledi.

5 Kasım 2024'te yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan aday adaylarının öne çıkan ismi olan Trump, Güney Carolina eyaletindeki mitingde konuştu.

Trump, bir NATO toplantısında bir devlet başkanı muhatabına, kendi liderliğindeki ABD'nin "kabahatli" olan hiçbir ülkeyi savunmayacağını söylediğini iddia etti.

"Rusya saldırırsa sizi korumam"

ABD'nin eski lideri, bahsettiği diyaloğu şu sözlerle aktardı:

Büyük bir ülkenin başkanlarından biri ayağa kalktı ve şöyle dedi: Efendim, ödeme yapmazsak ve Rusya bize saldırırsa bizi korur musunuz?



Ben de 'Ödeme yapmadınız. Kabahatlisiniz' dedim. Hayır, sizi korumam.

"İstediklerini yapmaya teşvik ederim"

Konuşmasının devamında Trump, Rusya'yı bu tür ülkelere saldırmaya teşvik edeceğini söyledi:

Aslına bakarsak, onları (Rusya'yı) istediklerini yapmaya teşvik ederim. Ödemeyi yapmalısınız.

Biden cephesinden tepki: Dehşet verici

Beyaz Saray, Trump'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Sözcü Andrew Bates, şu şekilde konuştu:

En yakın müttefiklerimizin cani rejimler tarafından işgalini teşvik etmek dehşet verici ve çılgınca.



Ayrıca Amerika'nın ulusal güvenliğini, küresel istikrarını ve ülke ekonomimizi tehlikeye atıyor.

Yüzde 2 harcama hedefi

NATO ülkeleri, 2014 yılında Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım yarımadasını ilhak etmesinin ardından, Soğuk Savaş sonrasında yaptıkları harcama kesintilerini durdurma ve 2024 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya harcama yönünde anlaşmaya varmıştı.

Trump, 2016'daki seçim kampanyası sırasında, kendi liderliği altında ABD'nin NATO anlaşması taahhütlerinden vazgeçebileceği ve yalnızca ittifakın yüzde 2 hedefini karşılayan ülkeleri savunabileceği konusunda uyararak Batılı müttefiklerini alarma geçirmişti.