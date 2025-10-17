Trump’ın Türkiye mesajları Atina’da endişe yarattı: Diasporaya çağrı yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de artık umut var...

Türkiye, bir barış masasından daha zaferle ayrıldı.

TARİHİ İMZALAR ATILDI

Hamas ile İsrail arasında imzalanan anlaşma sonrası dünya liderleri, Gazze Zirvesi için bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurulan masada beraber oturdu.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından zirvede ABD, Türkiye, Katar ve Mısır liderleri tarafından 'Niyet Belge'si imzalandı.

YUNANİSTAN'DA ENDİŞE HAKİM

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmelere dair dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

Tom Ellis tarafından kaleme alınan yazıda, Trump'ın Erdoğan ve Türk ordusu övgüsünden endişeyle bahsedildi.

Yazıda, "ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Gazze konulu toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel bir konum tanıdı. İki gün sonra Beyaz Saray’da Erdoğan’ı kabul eden Trump, ardından Şarm El-Şeyh’teki Gazze barış anlaşması töreninde de Türk lideri yanına aldı. Her üç etkinlikte de Trump, Erdoğan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın "Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Son çatışmalarda hep zirvedeydi ve kazanan taraftaydı. Hiçbir çıkar peşinde değil." mesajına dikkat çekildi.

"BU YAKINLIK GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

Ellis, 'dünyayı yalnızca Yunan-Türk rekabeti üzerinden okumamak gerektiğini' belirterek, Trump’ın tavrının Atina’da görmezden gelinemeyeceğini, Türkiye–ABD ilişkilerindeki bu yeni tonun yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.

YUNAN DİASPORASINA AÇIK ÇAĞRI

Yazar, köşe yazısında ABD’deki Yunan diasporasına doğrudan bir çağrıda bulundu:

Beyaz Saray’a erişimi olan Yunan kökenli Amerikalılar, şimdi bunu pratikte kanıtlamanın zamanı. Bu süreçte Kongre’deki Yunan etkisi daha da güçlendirilmeli. Çünkü mesele kişiler değil, ülkenin çıkarlarıdır.

MİÇOTAKİS İÇİN YENİ HESAP

Yazar, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in Beyaz Saray ziyareti konusundaki önceki çekincelerini de yeniden değerlendirdiğini belirtti.

Yazar, "Başta gereksiz görünüyordu ama son gelişmelerle birlikte, bu ziyaretin ulusal çıkarlar açısından yeniden ele alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.