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    Trump'ın ulusal güvenlik danışmanının testi pozitif çıktı

    Trump'ın ulusal güvenlik danışmanının testi pozitif çıktı

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
    • AA
    • 27.07.2020 - 16:14
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    Trump'ın ulusal güvenlik danışmanının testi pozitif çıktı

    ABD basını, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brein'ın corona virüse yakalandığını duyurdu.

    Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı, kendini evinde karantinaya aldı.

    O'Brien'ın evden çalışmaya başladığı belirtiliyor.

    AİLE ETKİNLİĞİNDE YAKALANDIĞI İDDİASI

    Robert O'Brien'ın virüse katıldığı bir aile etkinliğinde yakalandığı söyleniyor.

    Haber, ABD basınında hızla yayılırken, Trump ile O'Brien'ın son zamanlarda ne sıklıkta kişisel temasta bulunduğunun belli olmadığına dikkat çekildi.

    BEYAZ SARAY DOĞRULADI

    Beyaz Saray konuya ilişkin yapılan açıklamada, O'Brien'ın test sonucunu doğruladı.

    Başkan ve Başkan Yardımcısı'nın herhangi bir risk durumunun olmadığı belirtildi. 54 yaşındaki O'Brien, Beyaz Saray'da Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak 2019'dan beri çalışıyor.

    Trump'ın ulusal güvenlik danışmanının testi pozitif çıktı #1

    Trump'ın ulusal güvenlik danışmanının testi pozitif çıktı #2

    Trump'ın ulusal güvenlik danışmanının testi pozitif çıktı #3

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