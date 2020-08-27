Trump'tan Biden'a doping testi yaptır çağrısı

ABD Başkanı, Demokrat rakibinin ön seçimlerdeki performansına dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Demokrat rakibi Joe Biden'ı hedef aldı.

Trump ve Biden, gelecek ay ilk tartışma programına çıkarak, seçmenlere politikalarını anlatacak.

Washington Examiner gazetesine mülakat veren Trump, Biden'ın ön seçim sırasındaki tartışmalarda performansının "aniden arttığını" söyledi.

BIDEN'IN PERFORMANSINA DİKKAT ÇEKTİ

Donald Trump, Biden'dan doping testi yaptırmasını isteyeceklerini belirtti. Bununla birlikte Trump, söz konusu iddiaları kanıtlayacak bilgi sunmadı.

ABD Başkanı, konuyla ilgili, "Size tek söyleyebileceğim, bu tür şeyleri görmekte iyi olduğumdur. (Biden'in) Bütün tartışma programlarını izledim, diğer adaylara karşı kötüydü, ama Bernie Sanders'a karşı iyiydi, bu nasıl açıklanabilir?" dedi.

77 yaşındaki Joe Biden, rakibinin sözlerine henüz karşılık vermedi.

3 KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Trump ve Biden, 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerinden önce tartışma programlarında 3 kez karşı karşıya gelecek.

Tartışma programları sırasıyla 29 Eylül'de Ohio eyaletine bağlı Cleveleand'da, 15 Ekim'de Florida eyaletinin Miami kentinde, 22 Ekim'de ise Tennessee eyaletinin Nashville şehrinde gerçekleştirilecek.

ABD Başkanı Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde de Demokrat rakibi Hillary Clinton'dan doping testi yaptırmasını istemişti.

Trump, din üzerinden Biden'ı hedef aldı ViDEO