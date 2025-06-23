Trump’tan İran’a teşekkür: Şimdi barış zamanı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Katar’daki ABD üssüne yönelik düzenlediği saldırı öncesinde Washington’ı bilgilendirmesine teşekkür ederek, bu sayede hiçbir can kaybı yaşanmadığını ve kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

"İRAN UYARDI, HİÇBİR ASKERİMİZ ZARAR GÖRMEDİ"

Trump, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İran, nükleer tesislerini imha etmemize resmi olarak çok zayıf bir karşılık verdi ki biz bunu bekliyorduk. İran’ın saldırıdan önce bizi bilgilendirmesi sayesinde hiçbir askerimiz zarar görmedi. Bu nedenle İran’a teşekkür etmek istiyorum."

"ARTIK BARIŞ ZAMANI"

Bölgedeki tansiyonun düşmesi yönünde umutlu mesajlar veren Trump, “Belki de artık İran barış ve uyuma doğru adım atabilir. Ben de aynı yönde hareket etmeleri için İsrail’i teşvik etmeye hazırım” dedi.

Sözlerini ise küresel bir çağrıyla noktaladı:

“Tebrikler dünya... Artık barış zamanı.”