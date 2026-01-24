Trump'tan Kanada'ya yeni tarife tehdidi: Başbakan Carney'e 'Vali' dedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump Kanada'ya tehditlerine devam ediyor.

Daha önce Kanada’yı ABD’nin 51’inci eyaleti yapmak istediğini söyleyen Trump bu kez Kanada Başbakanına 'Vali' diye seslendi.

Trump, ayrıca Kanada’nın Çin ile bir ticaret anlaşması imzalaması durumunda, bu ülkeden gelen tüm ürünlere yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

"ÇİN İLE ANLAŞIRLARSA YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAYACAĞIM"

Sık kullandığı tehditlerden biri olan gümrük vergisini öne süren Başkan Trump, şunları kaydetti:

Eğer Vali Carney, Kanada’yı Çin’in Amerika Birleşik Devletleri’ne mal ve ürün göndermesi için bir ‘Aktarma Limanı’ yapacağını düşünüyorsa, fena halde yanılıyor.



Eğer Kanada Çin ile bir anlaşma yaparsa, ABD’ye giren tüm Kanada menşeli mal ve ürünlere derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır.

ABD KANADA GERİLİMİ

Bu tehdit, Kanada Başbakanı Mark Carney’nin geçtiğimiz günlerde Pekin’e yaptığı resmi ziyaret ve Çin ile varılan gümrük indirimi anlaşmalarının hemen ardından geldi.

İki lider arasındaki gerilim, Trump’ın Grönland konusundaki talepleri ve Kanada’nın ABD liderliğindeki bazı savunma projelerine mesafeli durmasıyla son haftalarda zirveye ulaşmıştı.

ÇİN'İ ZİYARET ETMİŞTİ

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump’ın tehditlerinin ardından Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmişti.

Görüşme son yıllarda, iki ülke arasındaki en üst düzey temas olmuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kanada'yla ikili ilişkileri geliştirmenin kendilerini çok memnun ettiğini söylerken Kanada Başbakanı Mark Carney de, Şi Cinping'e hitaben, "Sayın Başkan, birlikte bu ilişkinin geçmişteki en iyi yönlerini bir araya getirerek yeni bir ilişki kurabiliriz. Her iki ülkenin halkları insanlar için istikrar, güvenlik ve refah sağlayacağız" demişti.