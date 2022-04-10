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    Trump'tan Mehmet Öz'ün ABD Senatosu adaylığına destek

    Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosuna aday olan dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün adaylığına destek vereceğini duyurdu.
    • AA
    • 10.04.2022 - 04:34
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    Trump'tan Mehmet Öz'ün ABD Senatosu adaylığına destek

    Trump yaptığı yazılı açıklamada, "Pensilvanya eyaleti, zeki ve çok iyi bilinen doktor Mehmet Öz'ü ABD Senatosuna seçerek Amerika'yı korumak için çok iyi bir fırsata sahip." ifadesine yer verdi.

    "Seçimleri kazanabilme şansı yüksek olan biri"

    Öz'ün ön seçimlerden başarıyla çıkacağını belirten Trump, "Ülkemize akla hayale gelmez zararlar verme peşinde olan radikal solcu Demokratlara karşı Mehmet Öz genel seçimleri kazanabilme şansı yüksek bir kişidir." ifadesini kullandı.

    Mehmet Öz, 30 Kasım 2021'de, Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığı için yarışacağını duyurmuştu.

    Trump tan Mehmet Öz ün ABD Senatosu adaylığına destek #1


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