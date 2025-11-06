Trump'tan New York Belediye Başkanı Mamdani'ye: Bana iyi davranmalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de yapılan belediye seçimlerinde, New York Belediye Başkanlığı'na Demokrat aday Zohran Mamdani seçildi.

Seçimi rekor bir katılımla kazanan Mamdani, kentin başına geçen en genç ve ilk Müslüman isim oldu.

"KESİNLİKLE BANA ÖFKELİYDİ"

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda, Mamdani'nin seçimi kazanması sonrası konuşmasına değinerek "Çok öfkeli bir konuşma olduğunu düşündüm. Kesinlikle bana öfkeliydi." diye konuştu.

"KÖTÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI"

"Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç ​​yaptı." ifadelerini kullanan Trump, Mamdani'ye "Washington'a saygılı olması" çağrısında bulundu.

"BELEDİYE BAŞKANINI DEĞİL, ŞEHRİ BAŞARILI KILMAK İSTİYORUM"

Mamdani'nin konuşmasında kendisine hitaben "Herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerekecek." sözlerini "oldukça tehlikeli bir açıklama" olarak nitelendiren Trump, şunları söyledi:

"Washington'a biraz saygılı olması gerekiyor. Çünkü saygılı olmazsa, başarılı olma şansı olmaz ve ben onu başarılı kılmak istiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum. Onu başarılı kılmak istemiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum ve neler olacağını göreceğiz. Yeni belediye başkanının başarılı olmasını isterim çünkü New York'u seviyorum. New York'u gerçekten seviyorum."

SON 56 YILIN EN YOĞUN KATILIM GÖSTERİLEN SEÇİMİ

Resmi olmayan sonuçlara göre, 34 yaşındaki Uganda doğumlu Mamdani, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.

CBS News'un verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu.