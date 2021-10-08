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    Tunus'taki tren kazasında 33 kişi yaralandı

    Tunus resmi haber ajansının aktardığı bilgilere göre, iki trenin çarpışması sonucunda 33 kişi yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere götürdü.
    • AA
    • 08.10.2021 - 01:13
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    Tunus'taki tren kazasında 33 kişi yaralandı

    Tunus’ta kan donduran bir olay yaşandı.

    Resmi haber ajansına TAP'a açıklamada bulunan Ulusal Demiryolu Şirketi Sözcüsü Hasan El-Meyadi, Güney Ahvaz ve Gabes vilayetinden gelen iki trenin başkent Tunus’un yakınında yer alan Riyad Megrin durağında çarpıştığını bildirdi.

    Meyadi, kazada yaralanan 33 kişinin bölgedeki hastanelere ulaştırıldığını belirtti.

    Bin Arus Sivil Savunma Bölge Müdürü Necmeddin el-Hac ise kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, yaralanmaların çoğunun hafif olduğunu bildirdi.

    Hac, 10 ambulansın yaralıları çevredeki hastanelere ulaştırdığını aktardı.

    Tunus taki tren kazasında 33 kişi yaralandı #1

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