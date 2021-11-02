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    Turizm şehri Glasgow'un meşhur cadde ve yapıları

    Tarihi bir şehir olan Glasgow, korunmuş yapıları ile ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi görüyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.11.2021 - 18:05
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    Turizm şehri Glasgow'un meşhur cadde ve yapıları

    İskoçya'nın en büyük şehri olan Glasgow, şato ve doğal zenginlikleri ile her yıl yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

    Kentin simgeleşmiş otobüs ve taksileri, misafirleri eşsiz yapıların önünden geçirerek unutulmaz anlar yaşatıyor.

    ESKİ KALABALIĞINA KAVUŞTU

    Turizm sektörünü hüsrana uğratan koronavirüs nedeni ile boş olan cadde ve sokaklar, tedbirlerin gevşetilmesi ile yeniden eski kalabalığına kavuşarak şehri canlandırdı.

    Etkinlik ve festivalleriyle meşhur olan şehir, mimari açıdan da oldukça zengin.

    Öyle ki kentte bulunan birçok büyüleyici yapı, film sahnelerinin de arka planı olarak kullanılıyor.

    Turizm şehri Glasgow'un meşhur cadde ve yapıları FOTO GALERİ

    Turizm şehri Glasgow un meşhur cadde ve yapıları #1

    Turizm şehri Glasgow un meşhur cadde ve yapıları #2

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