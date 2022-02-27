Türk tır şoförleri, Ukrayna'da yaşadıklarını anlattı

Şoförler, gece saatlerine kadar uyumadıklarını söyledi. Romanya'ya giriş yapamadıklarını belirten şoförler, "Can güvenliğimiz yok" dedi.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Türk tır şoförleri, Ukrayna'nın Odessa kentindeki otoparkta beklemeye geçti.

Tır şoförü Murat Semiz, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Odessa Limanı'na yaklaşık bir kilometre uzaklıkta tır park alanında beklediklerini, firma ve aileleriyle sürekli irtibatta olduklarını söyledi.

"GECE 3-4'E KADAR AYAKTAYIZ"

Odessa'da ciddi sorunlar yaşandığını belirten Semiz, "Buradaki bekleyişimiz, stres altında devam ediyor. Gece 3-4'e kadar ayaktayız. Arabaların içerisinde bekliyoruz. Arada tank, tüfek sesleri geliyor. Yemek ve para konusunda sıkıntımız yok." dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın en kısa sürede bu konuyu çözeceğine inandığını vurgulayan Semiz, evine ulaşacağı günü beklediğini dile getirdi.

"4 GÜNDÜR BURADAYIZ"

Semiz, "Moldova almadığı için Romanya'ya giriş yapamıyoruz. 4 gündür buradayız. Odessa Limanı'ndan kereste yükledim. Kocaeli Gebze'ye götürecektik. Allah yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Tır şoförü Osman Gürakar ise Türkiye'den ilk geldiklerinde askeri konvoylarla karşılaştıklarını anlatarak, "Odessa'ya asker ve polis girişleri kapattı. Odessa'ya ilk geldiğimizde de girişimiz zor oldu. Buradan çıkacağımız günü bekliyoruz. Can güvenliğimiz yok, bekliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan tır şoförleri, cep telefonuyla bölgeden çektikleri görüntüleri de paylaştı.