Türk vatandaşı Mert, Google Translate üzerinden konuştuğu İngiliz Shane ile evlendi Çeviri programı kullanarak anlaşan çift, evlenmeye karar verdi. Shane, "Tanıştığımızda Mert hiç İngilizce bilmiyordu" derken, Mert de "Evleneceğimi hiç düşünmezdim" ifadesini kullandı.

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ensonhaber.com

29 yaşındaki Mert İsrem, çeviri hizmeti olan Google Translate üzerinden anlaştığı Shane Harding ile dünyaevine girdi.

Tatil için İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Shane, burada Mert ile tanıştı. Bir uygulama üzerinden tanışan çift, İstanbul'u birlikte gezmeye başladı.

Google Translate ile anlaştılar

Ancak Mert İngilizce konuşamıyordu. Shane de Türkçe bilmiyordu. İkili, bu yüzden günlerini Google Translate aracılığıyla iletişim kurarak geçirdi.

Bir hafta süren iletişimin ardından Mert ile Shane, İngiltere ile Türkiye arasında gidip geldi.

İngiltere'de yaşıyorlar

2022 yılında tanışan ve geçen yıl haziran ayında evlenen çift, şu anda İngiltere'de birlikte yaşıyor. Mert, bugünlerde ise İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabiliyor.

"Mert hiç İngilizce bilmiyordu: Beşinci günde aşık oldum"

Mail'in aktardığına göre, içerik üreticisi olan Shane, Mert ile ilişkisi hakkında konuştu:

Tanıştığımızda Mert hiç İngilizce bilmiyordu. Google Translate'i kullanıyorduk. Onun yanında kendimi evimde gibi hissettim.



Akşam yemeği yedik ve İstanbul'u dolaştık. İlk kez geceyi bir sürü farklı şey hakkında konuşarak geçirdik. Beşinci günde ona aşık oldum.

"Evleneceğimi hiç düşünmezdim"

Berber olan Mert ise şu ifadeleri kullandı: