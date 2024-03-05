29 yaşındaki Mert İsrem, çeviri hizmeti olan Google Translate üzerinden anlaştığı Shane Harding ile dünyaevine girdi.
Tatil için İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Shane, burada Mert ile tanıştı. Bir uygulama üzerinden tanışan çift, İstanbul'u birlikte gezmeye başladı.
Google Translate ile anlaştılar
Ancak Mert İngilizce konuşamıyordu. Shane de Türkçe bilmiyordu. İkili, bu yüzden günlerini Google Translate aracılığıyla iletişim kurarak geçirdi.
Bir hafta süren iletişimin ardından Mert ile Shane, İngiltere ile Türkiye arasında gidip geldi.
İngiltere'de yaşıyorlar
2022 yılında tanışan ve geçen yıl haziran ayında evlenen çift, şu anda İngiltere'de birlikte yaşıyor. Mert, bugünlerde ise İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabiliyor.
"Mert hiç İngilizce bilmiyordu: Beşinci günde aşık oldum"
Mail'in aktardığına göre, içerik üreticisi olan Shane, Mert ile ilişkisi hakkında konuştu:
Tanıştığımızda Mert hiç İngilizce bilmiyordu. Google Translate'i kullanıyorduk. Onun yanında kendimi evimde gibi hissettim.
Akşam yemeği yedik ve İstanbul'u dolaştık. İlk kez geceyi bir sürü farklı şey hakkında konuşarak geçirdik. Beşinci günde ona aşık oldum.
"Evleneceğimi hiç düşünmezdim"
Berber olan Mert ise şu ifadeleri kullandı:
Shane'e benimle buluşmak isteyip istemediğini sordum. Onun büyüleyici olduğunu düşündüm, büyülü bir ilk beş gün geçirdik. Evleneceğimi hiç düşünmezdim.
Düğün günümüz şimdiye kadarki en güzel gündü, nasıl hissettiğimi anlatamam. Gerçekten çok eğlenceli bir gündü.
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