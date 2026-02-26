Türkiye, 1992'deki sivillere yönelik Hocalı Katliamı'nı lanetledi

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde 1992'de, Ermeni güçleri tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen ve insanlık tarihine bir leke olarak yazılan Hocalı Katliamı'nın üzerinden 34 yıl geçti...

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise, Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

"AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİN ACISINI DAİMA YÜREĞİMİZDE TAŞIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrinde masum sivillere karşı gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. Hocalı’da yaşanan vahşet, vicdanlarda utanç verici kara bir leke olmayı sürdürmektedir. Katledilen 613 kardeşimizin, yaralananların, esir alınan ve kaybolan tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını daima yüreğimizde taşıyoruz."

Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilenen açıklamada, Azerbaycan halkına taziyeler yinelendi.