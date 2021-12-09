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    Türkiye - Almanya ilişkileri, Olaf Scholz ile yeni döneme giriyor

    Türkiye - Almanya ilişkileri, Olaf Scholz ile yeni döneme giriyor

    Başbakanlık görevini Merkel'den devralan Scholz ve yeni Dışişleri Bakanı Baerbock'un Türkiye hakkındaki düşünceleri yeniden gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 07:59
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 09:58
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    Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel dönemi resmen sona erdi.

    Ülkenin yeni Başbakanı Olaf Scholz, yemin ederek görevi Merkel'den devralırken, Berlin yönetiminin dış politikası yeniden şekilleniyor.

    TÜRKİYE'Yİ VE ERDOĞAN'I YAKINDAN TANIYOR

    Başbakan Scholz, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından tanımasıyla biliniyor.

    "ANKARA İLE DİYALOG SÜRDÜRÜLMELİ"

    İki ülke arasında ekonomiden güvenliğe birçok konuya hakim olan Scholz, Merkel'in sıklıkla tekrarladığı gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ve Almanya için önemli bir ülke olduğunun altını çiziyor ve diyaloğun sürdürülmesini vurguluyor.

    AB ÜYELİĞİNE DESTEK

    Daha önceki açıklamalarında Türkiye'nin AB üyeliğine desteğiyle ön plana çıkan Scholz, "Almanya'da Türkiye kökenli göçmenlerin uyumunu güçlendirmek isteyenler, Türkiye'nin AB'ye entegrasyonunu imkansız görmemeli." ifadesini kullanmıştı.

    Türkiye - Almanya ilişkileri, Olaf Scholz ile yeni döneme giriyor #1

    "TÜRKİYE'YE MALİ YARDIMLAR DEVAM ETMELİ"

    Alman basınından Deutsche Welle'ye göre, yeni Başbakan, Türkiye'nin misafir ettiği sığınmacılar için mali yardımların sürdürülmesinden yana tavır takınacak.

    Bu arada Olaf Scholz'un Türkiye'de "insan hakları ve demokrasinin gerilediği" iddiasıyla, bazı açıklamalarında Ankara'yı hedef almaya çalışabileceği kaydedildi.

    GÖZLER, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİNE ÇEVRİLDİ

    Scholz, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Fransa'ya yapmaya hazırlanıyor ve gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk telefon ve yüz yüze görüşmesini ne zaman yapacağına da çevrilmiş durumda.

    Türkiye - Almanya ilişkileri, Olaf Scholz ile yeni döneme giriyor #2

    BAERBOCK'TAN TÜRKİYE KARŞITI TAVIR

    Türkiye karşıtlığıyla bilinen yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Ankara ile AB müzakerelerinin dondurulmasını savunurken, üyelik sürecinin tamamen sonlandırılmasına destek vermiyor.

    Angela Merkel döneminin Türkiye politikasını eleştiren Baerbock, Suriye'de düzenlenen askeri operasyonların ardından Türkiye'ye silah satışına son verilmesi ve onaylanan savunma sanayii ürünlerinin teslim edilmemesi çağrısını yapmıştı.

    SÖZLEŞMEDE VİZE SERBESTİSİ VE GÜMRÜK BİRLİĞİ YOK

    Öte yandan yeni koalisyonun sözleşmesinde, Türkiye ile ilgili vize serbestisi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularına yer verilmemesi dikkat çekti.

    Türkiye - Almanya ilişkileri, Olaf Scholz ile yeni döneme giriyor #3

    Merkel, başbakanlık görevini Scholz'a devretti ViDEO

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