Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında yeni süreç başladı

Son dönemde Körfez ülkeleriyle sıkılaştırılan temasların ardından Arap basını, konuyu gündeme taşıdı. Türkiye'nin, Körfez ülkelerine emperyal bir gözle bakmadığı hatırlatıldı.

Ankara ile Körfez bölgesi arasındaki ilişkiler, yeniden yükselme sürecine girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

KÖRFEZ ÜLKELERİYLE YOĞUN TEMAS GÜNDEMDE

Türkiye'de sıcak karşılama ve misafirperverlik için Erdoğan'a teşekkür eden Al Nahyan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirme fırsatlarına odaklanan verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ankara'da Abu Dabi Veliaht Prensi'ni kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü. Ziyaretini değerlendiren Erdoğan, Katar ile iş birliğini sürekli ileriye taşıdıklarını söyledi.

"YENİ AŞAMAYA GEÇİLDİ" YORUMU

Körfez ve Arap coğrafyasıyla ilgili gelişmeleri aktaran El-Kuds gazetesi, "Türkiye ve Körfez: Yeni bir aşama" başlıklı bir yazı yayınladı.

Yazıda, Türkiye ve Körfez ülkeleri üzerinde yenilenme rüzgarlarının estiğinin açık bir biçimde görüldüğüne dikkat çekildi.

"TÜRKİYE, KÖRFEZ'E EMPERYAL GÖZLE BAKMADI"

"Türkiye hiçbir zaman Körfez ülkelerine emperyal bir gözle bakmadı." denilerek, "Tersine, geçmişte ve günümüzde Körfez ülkelerine kardeş ve müttefik gözüyle bakmıştır." ifadesi kullanıldı.

"ARAP COĞRAFYASINI KORUDULAR"

Yazıda, "Türkler, hiçbir zaman Arapları yönetme hedefine ulaşmaya çalışmadı." vurgusu yapılarak, "Arap coğrafyasını önce Portekiz ve İspanyollara, sonra da İngiliz ve Fransızlara karşı korumak için hareket etti. Bazı Arap ülkelerinin, 'Türkler Osmanlı'yı canlandırmak istiyor' iddiası doğru değil." hatırlatmasında bulunuldu.

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