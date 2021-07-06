Türkiye, KKTC'ye orman yangınlarına karşı yardım gönderdi

Türkiye Güney Kıbrıs'ta çıkan orman yangınlarının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de etkilememesi için yangına karşı teçhizat ve helikopter yardımında bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde yangın çıkmıştı.

Yangının rüzgarın etkisiyle dağlık alanlara yayılmasıyla, GKRY acil durum ilan edip Avrupa Birliği'nden (AB) yardım talep etmişti.

Rum Kesimi'nde yaşanan orman yangınlarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) etkilenmemesi ve benzeri yangın risklerine karşı Türkiye, Türk tarafına helikopter ve çeşitli teçhizat gönderdi.

5 MOBİL YANGIN GÖZETLEME KAMERASI VE 2 MOBİL GÜNEŞ PANELİ

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinden (KEİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce orman yangınlarına karşı kullanılmak üzere KKTC Orman Dairesine bağışlanan ve 21 Nisan'da Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na teslim edilen 5 mobil yangın gözetleme kamerası ile 2 mobil güneş paneli, belirlenen orman alanlara yerleştirildi.

MOBİL YANGIN GÖZETLEME KAMERALARI

Mobil yangın gözetleme kameralarının, 3 kilometre içerisindeki piknik ateşini algılayabilme özelliği bulunuyor.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün KKTC'de görevlendirdiği yangın helikopteri de KKTC'de çalışmaya başladı.

Yangın helikopteri, ilk görevini, 26 Haziran'da Serhatköy-Gayretköy arasında çıkan yangına müdahale ederek başarılı şekilde tamamladı.

Çift ana motorlu ve 12 bin 700 kilo kalkış ağırlığındaki yangın helikopterinin, 3 buçuk ton su atabilme özelliği bulunuyor.

TÜRKİYE'DEN HER KONUDA KKTC'YE DESTEK

Türkiye, KKTC'deki vatandaşların her alandaki sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, tüm imkanlarını KKTC ile paylaşmayı sürdürüyor.

10 YILDA 10 MİLYONDAN FAZLA FİDAN DESTEĞİ

Türkiye, KKTC'nin yeniden yeşil adaya dönüşmesi için ormanlık alanların geliştirilmesi ve korunması amacıyla son 10 yılda 10 milyondan fazla fidan desteğinin yanında, teknik imkan da sağlıyor.

Türkiye, ormancılığın geliştirilmesi, olası yangınlara erken ve etkin müdahale için KKTC Orman Dairesinin araç parkını ise her yıl güçlendiriyor.