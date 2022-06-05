Türkiye, KKTC'ye yangın söndürme helikopteri gönderdi

Lefkoşa'da konuşlandırılan helikopterin, yaz boyunca KKTC'de kalması öngörülüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne'ye bağlı Geçitköy'de alevler geniş bir alana yayılmış, yangın havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmıştı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yüksek derecelerde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının yol açabileceği olumsuzluklara karşı Türkiye harekete geçti.

Lefkoşa'da konuşlandırıldı

Bu kapsamda KKTC'ye yangın söndürme helikopteri gönderildi.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopter, Orman Dairesi'nin Lefkoşa'daki Kereste Atölyesi'ne konuşlandırıldı.

Yaz döneminde KKTC'de kalacak

Helikopter ve mürettebatı, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu tarafından karşılandı.

AA'nın haberine göre, helikopterin yaz döneminde KKTC'de kalması planlanıyor.

Öncelikli görev yeri KKTC olacak helikopter, gerektiğinde Türkiye'deki yangınların söndürülmesi için de hizmet verebilecek.