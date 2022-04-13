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    Türkiye, turistlerin görmek istediği ülkeler listesinde ilk sırada

    Yaz mevsimini dört gözle bekleyen turistler, tatillerini Türkiye'de geçirmek için gün sayıyor. Yapılan araştırma, Türkiye'nin görülmek istenen ülkeler sıralamasında birinci olduğunu gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 10:37
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    Türkiye, turistlerin görmek istediği ülkeler listesinde ilk sırada

    Tatil sezonu yaklaşırken, Türkiye yabancı turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor.

    Kiralık tatil yerleri için arama motoru hizmeti sunan Holidu, 2022 yılında "mutlaka ziyaret edilmesi gereken ülkelerin" listesini hazırladı.

    Son 12 aydaki Google aramalarını analiz eden şirketin oluşturduğu sıralamada, insanların en çok ziyaret etmeye istekli olduğu ülkeler yer alıyor.

    Turistlerin gözdesi Türkiye

    Veriler, Türkiye'nin cazibesini bir kez daha ortaya koydu. Son 12 aydaki ortalama aylık aramalara göre, Türkiye, 102,100 ile turistlerin görmek istediği destinasyonlarda ilk sırada geliyor.

    En popüler ülke: Türkiye bunların hepsine sahip

    Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye, bu yıl yolcular için en popüler ülke. 102 bini aşan toplam arama sayısıyla açık ara favori. İster Antalya'ya plaj gezisi, ister İstanbul'a hafta sonu şehir tatili ya da Kapadokya'ya romantik bir kaçamak olsun, Türkiye bunların hepsine sahip." denildi.

    Türk mutfağı vurgusu: Meze, baklava...

    Açıklamada Türk mutfağına da vurgu yapılarak, "Mezeleri ve baklava gibi tatlı ikramları şeklinde lezzetli özel ürünler sunuyor." notu paylaşıldı.

    Türkiye, turistlerin görmek istediği ülkeler listesinde ilk sırada #1

    Ülkeler sıralaması

    Türkiye'nin öne çıktığı listenin ikinci sırasında Yunanistan, üçüncü sırasında ise Maldivler bulunuyor.

    İspanya, Tayland ve İtalya gibi ülkeler de listedeki diğer tatil noktaları arasında yer alıyor.

    Türkiye, turistlerin görmek istediği ülkeler listesinde ilk sırada #2


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