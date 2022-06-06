Türkiye - Yunanistan gerilimi, Almanya'nın gündeminde

İki ülke arasında, özellikle Ege'de yükselen tansiyonun perde arkasında yaşananlar aktarıldı. Adaların silahlandırıldığı belirtilerek, çekişmenin nedeninin doğalgaz rezervleri olduğu kaydedildi.

Atina yönetiminin, özellikle ABD'de Türkiye karşı tutumu, iki ülke arasında gerilimin tırmanmasına yol açtı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kongre'deki konuşmasında Türkiye karşıtı tavır takınırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok." ifadesiyle tepkisini dile getirdi.

"Soğuk Savaş'a dönüştü"

Almanya basınından Zeit gazetesi, "Hızla kontrolden çıkabilir" başlığıyla yaşananları yazdı.

Haberde, "Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki çekişme, Soğuk Savaş'a dönüştü. ABD, burada çok önemli rol oynuyor. Miçotakis'in Erdoğan için artık 'olmadığını' düşünürsek, Erdoğan şu anda Miçotakis'e oldukça kızgın olmalı." denildi.

"Gerçek dost değil, iki komşular"

Türkiye ve Yunanistan'ın hiçbir zaman "gerçek dost olmadığı" şeklindeki görüşe yer verilerek, "Sadece komşuydular ve böylece iki rakipti." ifadesi kullanıldı.

Ege'deki anlaşmazlığın, bir nevi Soğuk Savaş halini aldığı kaydedildi. Bu arada Ankara'dan her seferinde yapılan çağrıda, Yunanistan ile diyaloğun doğrudan kurulması gerektiğine ve üçüncü tarafların masada olmamasının önemine dikkat çekiliyor.

"Meselelerin nedeni doğalgaz rezervleri"

Aynı haberde, "Meselelerin çoğunun temel nedeni, ülkeleri coğrafi olarak ayıran ve siyasi olarak birleştiren denizin dibinde yatıyor: doğalgaz rezervleri. Erdoğan, 100 yıl önce iki ülke arasındaki sınırları düzenleyen 1923 Lozan Antlaşması'nın bazı bölümlerini sorguluyor." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan adaları silahlandırıyor

Türkiye anakarasına yakın olanlar dahil, Ege'deki adaların çoğunun Yunanistan'a ait olduğu, Ege'nin doğusundaki söz konusu adaların bir kısmının silahlandırıldığına dikkat çekildi. Ortaya çıkan tablonun, Ankara'nın tepkisine neden olduğu anımsatıldı.

"Yunanistan için ise silahlanma, Türkiye'nin batı kıyısındaki çıkarma gemisi tehdidine karşı gerekli." denilen yazıda, şunlar aktarıldı:

"Askeri üsler, duvar gibi uzanıyor"

"Amerikalılar, güvenlik politikası doğrultusunda uzun yıllardır Yunanistan'da faaliyet gösteriyor. Son zamanlarda buradaki taahhütlerini önemli ölçüde genişlettiler.

Yunanistan'ın doğu kıyısı boyunca çeşitli askeri üsler, bir duvar gibi uzanıyor. ABD, Türkiye'ye olan toprak bağımlılığını azaltmak için Yunanistan'a odaklanacak."