Türkiye'den Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

İdris Deby'nin hayatını kaybettiği haberinin üzüntüyle öğrenildiğini belirten Dışişleri Bakanlığı, Deby'nin iki ülke ilişkilerine katkılarını vurguladı.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno, cephe hattında çıkan çatışmada yaralanarak yaşamını yitirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Itno'nun silahlı muhalifler ile yaşanan çatışma sonucu vefat etmesinden üzüntü duyulduğunu bildirdi.

"KARDEŞLİK İLİŞKİLERİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Çad arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine önemli katkı sağlayan İdris Deby Itno’nun vefatı nedeniyle dost ve kardeş Çad halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Itno'nun silahlı muhalifler ile yaşanan çatışma sonucunda hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

11 NİSAN'DA YENİDEN SEÇİLDİ

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 20 Nisan'da ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Itno'nun hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Itno, 11 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 79,32 oyla kazanarak 6'ncı kez seçilmişti.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.