Euro
10.5374
1.24%
Dolar
8.6249
1.24%
Altın
524.93
0.84%
Borsa
1.432
0%
Bitcoin
314.050
0.57%
EXEN Coin
32.25
-5.36%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    Türkiye'den, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki

    Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.
    • AA
    • 02.06.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 09:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'den, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki

    İsrail, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yayılmacı politikasını sürdürüyor.

    Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınlarındaki yasa dışı Beyt El Yahudi yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma töreni gerçekleştirilmişti.

    İSRAİL'İN YASA DIŞI YERLEŞİM YERİ ÇALIŞMALARI

    Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki gösterdi.

    Bakanlık'tan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarınca, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınındaki Beyt El yasa dışı yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma töreninin gerçekleştirildiğinin öğrenildiği bildirildi.

    Türkiye den, İsrail in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki #1

    "İSRAİL SORUMLU TUTULMALI"

    Gazze'de yaşanan acıların tazeliğini koruduğu bir dönemde bu tür tahriklerin sürdürülmesinin, İsrail makamlarının yaşanan olaylardan hiçbir ders çıkarmadığını gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "İsrail’in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz. İsrail’in uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden politika ve uygulamalarından dolayı sorumlu tutulmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz."

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir