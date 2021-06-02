Türkiye'den, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki

İsrail, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yayılmacı politikasını sürdürüyor.

Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınlarındaki yasa dışı Beyt El Yahudi yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma töreni gerçekleştirilmişti.

İSRAİL'İN YASA DIŞI YERLEŞİM YERİ ÇALIŞMALARI

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki gösterdi.

Bakanlık'tan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarınca, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınındaki Beyt El yasa dışı yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma töreninin gerçekleştirildiğinin öğrenildiği bildirildi.

"İSRAİL SORUMLU TUTULMALI"

Gazze'de yaşanan acıların tazeliğini koruduğu bir dönemde bu tür tahriklerin sürdürülmesinin, İsrail makamlarının yaşanan olaylardan hiçbir ders çıkarmadığını gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail’in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz. İsrail’in uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden politika ve uygulamalarından dolayı sorumlu tutulmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz."