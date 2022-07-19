Petrol
106.7
0.40%
Euro
17.9822
1.51%
Dolar
17.5462
0.65%
Altın
966.33
0.71%
Borsa
2502
2.07%
Bitcoin
407.600
5.28%
BTXN Coin
7.40
-0.93%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Türkiye'den Mısır'daki trafik kazasında ölenler için başsağlığı mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın Minye kentinde bugün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 18:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'den Mısır'daki trafik kazasında ölenler için başsağlığı mesajı

    Mısır'ın güneyindeki El-Minye kentinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 22 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralanmıştı.

    Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile Mısır'da meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne sebebiyet veren için taziye mesajı yayınladı.

    Derin üzüntü duyulduğu belirtildi

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Minye kentinde yaşanan trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bilgisinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

    "Mısır halkına başsağlığı diliyoruz"

    AA'nın haberine göre açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve devletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

    Türkiye den Mısır daki trafik kazasında ölenler için başsağlığı mesajı #1


    İlginizi Çekebilir

    Havuz başında pozlar
    Medya

    Havuz başında pozlar

    O yarışmacı bakın kim çıktı
    Medya

    O yarışmacı bakın kim çıktı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir