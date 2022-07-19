Türkiye'den Mısır'daki trafik kazasında ölenler için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın Minye kentinde bugün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Mısır'ın güneyindeki El-Minye kentinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 22 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile Mısır'da meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne sebebiyet veren için taziye mesajı yayınladı.

Derin üzüntü duyulduğu belirtildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Minye kentinde yaşanan trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bilgisinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"Mısır halkına başsağlığı diliyoruz"

AA'nın haberine göre açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve devletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.