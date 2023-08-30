Afrika ülkesi Gabon'da askeri darbe meydana geldi.
Ülkede 26 Ağustos'ta cumhurbaşkanı seçimi düzenlenmiş, sandıktan mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba zaferle çıkmıştı.
Muhalefetin seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarının ardından başlayan tartışmalar sonrası devreye asker girdi.
Türkiye'nin Gabon mesajı
Sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.
Bunun üzerine Türkiye, Gabon'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu. Açıklamayı, Dışişleri Bakanlığı yaptı.
"Yakından ve dikkatle takip ediyoruz"
Yazılı açıklamada, "Gabon’da yaşanan gelişmeleri yakından ve dikkatle takip ediyoruz." denildi.
Bakanlık, "Ülkede barış ve istikrarın yeniden tesisini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
Alıkonulan Cumhurbaşkanı'ndan dünyaya mesaj
Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.
Alıkonulan Cumhurbaşkanı Bongo, dünyaya seslendiği mesajında, "Sesinizi yükseltin, size yalvarıyorum." demişti.