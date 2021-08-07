Türkiye'nin yerli ve milli olarak gelişen savunma sanayisi ABD basınında

Türkiye'nin yerli ve milli olarak gelişen savunma sanayisi ABD basınında

Amerikan haber sitesi Business Insıder'da, ABD'nin uyguladığı ambargoların, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmesine neden olduğu belirtildi.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği İHA ve SİHA'lar dünya basınında kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin savunma sanayisinin gelişmesinden rahatsız olan ABD, çeşitli yaptırımlar uygulamış ancak yerli ve milli çalışmaların önüne geçememişti.

Amerikan haber sitesi Business Insıder'da yapılan bir haberde, ABD'nin uyguladığı yaptırımların 'hata' olduğu vurgulandı.

"AMBARGOLAR, SAVUNMA SANAYİSİNİN GELİŞMESİNDE ETKİLİ OLDU"

Haberde; ABD tarafından Türkiye'ye uygulanan ambargoların, savunma sanayisinin gelişmesinde etkili olduğunu dile getirildi.

"Uygulanan ambargolar, Türkiye'nin savunma sanayisinin geliştirilmesinde daha bağımsız olma ihtiyacını pekiştirdi." denilen haberde, şu ifadeler yer aldı:

"HAVA AVANTAJI ARAYAN DİĞER ÜLKELER, ŞİMDİ TB2'LERİ ARIYOR"

"Bayraktar TB2 S/İHA'lar, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin anahtarıydı. Hava avantajı arayan diğer ülkeler, şimdi TB2'leri arıyor.

"YAPTIRIMLAR, TÜRKİYE'Yİ EN İYİ SİLAH İHRACATÇISI HALİNE GETİRDİ"

Son dönemde Türk savunma firmaları, silah sistemleri ve savaş gemileri dahil olmak üzere yüksek kaliteli savunma teçhizatı üretmeyi artırdı. Artan bu yatırım, Türk ordusunu daha bağımsız hale getirdi ve Türkiye'yi en iyi silah ihracatçısı haline getirdi."











