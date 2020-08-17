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    Türkiye'ye 16 günde 120 binden fazla Rus turist geldi

    1 Ağustos'tan bugüne kadar Türkiye'nin Rusya'dan ağırladığı turist sayısı belli oldu.
    • İHA
    • 17.08.2020 - 14:40
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    Türkiye'ye 16 günde 120 binden fazla Rus turist geldi

    Koronavirüs salgını nedeniyle Rusya ile ara verilen uçuşların yeniden başlatılmasıyla birlikte Rus turistler, Türkiye'ye akın etmeye başladı.

    Moskova yönetimi ile görüşmelerin ardından, Rusya ile seferler 1 Ağustos'ta başlatıldı.

    Rus basını, Türkiye'ye gelen Rus turist sayısına ilişkin veriyi paylaştı.

    RUSYA'DAN 120 BİN 937 TURİST GELDİ

    Buna göre, 1 Ağustos tarihinden itibaren Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 120 bin 937 oldu.

    Rusya'dan İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir gibi şehirlere toplam uçuş rakamları 122 bine ulaştı.

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