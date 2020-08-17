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- Türkiye'ye 16 günde 120 binden fazla Rus turist geldi
Türkiye'ye 16 günde 120 binden fazla Rus turist geldi
1 Ağustos'tan bugüne kadar Türkiye'nin Rusya'dan ağırladığı turist sayısı belli oldu.
- İHA
- 17.08.2020 - 14:40
Koronavirüs salgını nedeniyle Rusya ile ara verilen uçuşların yeniden başlatılmasıyla birlikte Rus turistler, Türkiye'ye akın etmeye başladı.
Moskova yönetimi ile görüşmelerin ardından, Rusya ile seferler 1 Ağustos'ta başlatıldı.
Rus basını, Türkiye'ye gelen Rus turist sayısına ilişkin veriyi paylaştı.
RUSYA'DAN 120 BİN 937 TURİST GELDİ
Buna göre, 1 Ağustos tarihinden itibaren Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 120 bin 937 oldu.
Rusya'dan İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir gibi şehirlere toplam uçuş rakamları 122 bine ulaştı.