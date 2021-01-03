Türkiye'ye sığınan 100 Iraklı göçmen ülkesine döndü

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle 6 yıl önce yerlerinden edilen ve Türkiye'ye sığınan 100 göçmen, gönüllü olarak yaşadığı kentlere döndü. ​​​​​​​

Suriye'de DEAŞ ile mücadelede sağlanan başarının bir benzeri de Irak'ta yaşandı. Terör örgütü, küçük eylemlerle varlık göstermeye çalışsa da bölgede yeniden temin edilen asayiş ortamı sonrasında, Türkiye'ye göçmen zorunda kalan Iraklılar da Suriyeli göçmenler gibi ülkelerine gönüllü olarak geri dönmeye başladılar.

100 GÖÇMEN IRAK'A DÖNDÜ

Irak Göç ve Göçmen Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki saldırıları nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye sığınan 100 göçmenin Irak'a döndüğü bildirildi.

GÖNÜLLÜ OLARAK ÜLKELERİNE DÖNDÜLER

Açıklamada, bakanlık ile Irak'ın Ankara Büyükelçiliğinin koordinasyonuyla göçmenlerin otobüslerle gönüllü olarak önceden yaşadığı kentlere geri döndüğü ifade edildi.

MUSUL, ENBAR VE SELAHATTİN'E GİTTİLER

Göçmenlerin Musul, Enbar ve Salahaddin kentlerine geldikleri belirtilen açıklamada, bu kentlerde istikrar ve güvenliğin sağlandığının altı çizildi.

DEAŞ TERÖRÜNDEN KAÇMIŞLARDI

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın üçte birini işgal etmesi ve sonrasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 5 milyonun üzerinde Iraklı evlerini terk ederek daha güvenli buldukları kuzey ve güneydeki kentlere sığınmak zorunda kalmıştı.

YÜZBİNLERCE IRAKLI HALEN EVİNDEN UZAKTA

Irak'ın Aralık 2017'de DEAŞ'ten temizlendiği ve tüm kentlerin örgütten geri alındığının duyurulmasına rağmen, iç göçmen durumundaki yüz binlerce Iraklı çatışmalar sırasında yıkılan bölgelerin yeniden inşa edilmemesi nedeniyle hala evlerine dönemiyor.