Türkmenistan'ın milli liderinden Türkiye'ye dayanışma mesajı Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki Hz. Ömer Camii'nde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerde vefat edenler için mevlit okutup yemek verdi.

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Çalık Holding’in iştirak şirketi Gap İnşaat tarafından toplam maliyeti 810 milyon dolar olarak açıklanan hastanelerin temeli atıldı.

Törene Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, eski BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov da katıldı.

Hastane projelerinin temel atma töreninden sonra Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle Hz. Ömer Camii’nde mevlit yemeği verildi, dualar okundu.

Berdimuhamedov: Sağlık sisteminin gelişmesi için uluslararası kurumlarla iş birliği yapacağız

Hastane yatırımlarının Türkmenistan sağlık politikasında öncelikli yer aldığını ifade eden Gurbanguli Berdimuhamedov,

Bugün burada ülkemde aynı anda üç modern tıbbi kurumun uluslararası onkoloji, pediatri ve diş sağlığı merkezinin temelini atıyoruz. İnsan sağlığına yatırım devletimizi sağlık politikasının önemli bir ayağını oluşturuyor. Toplumumuzun ve devletimizin en büyük değeri insan sağlığıdır. 'Sağlıklı toplum sağlıklı devletin temelidir' ilkesiyle, bu alandaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Modern teşhis ve tedavi merkezlerinin oluşturulması sağlık sistemimizin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu kurumların oluşturulmasıyla burada çalışacak sağlık personelinin ve doktorlarının yetiştirilmesine önem veriyoruz. Sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz bu atılımlar, Türkmenistan halkının yaşam kalitesini iyileştirecek, yaşam süresini artıracaktır. Ülkemizin sağlık alanındaki reformların gerçekleştirilmesi ve sağlık sistemimizin gelişmesini sağlayacak şekilde uluslararası kurumlarla da iş birliği yapacağız. Yurtdışındaki modern teşhis ve tedavi olanaklarını ülkemize kazandıracağız. Bunun yanı sıra mesleki becerilerin geliştirilmesi ve ülkemize uzun yıllar hizmet verecek nitelikli sağlık kadrosu yetiştirmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Halk sağlığı çalışmalarımıza etkin bir şekilde devam edeceğiz. Yakın zamanlarda diğer vilayetlerimizde de onkoloji hastaneleri, virüsoloji merkezleri ve tıp meslek yüksek okulları inşa edeceğiz. Burada özellikle, ülkemizde uzun süredir çalışmalarını sürdüren ve sağlık, enerji, tekstil, inşaat gibi sektörlerde önemli işlere imza atan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a teşekkür ederiz.

açıklamasında bulundu.

Konuşmasında bağımsızlığını ilan ettiği dönemde Türkmenistan’ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Berdimuhamedov, Türkmenistan’ın tarafsızlık statüsü Birleşmiş Milletler’de onaylandığında da ilk destek veren ülkenin yine Türkiye olduğunu vurguladı.

Türkmenistan'ın hidrokarbon zenginliği açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığının altını çizen Berdimuhamedov,

Türkmenistan olarak amacımız bu hidrokarbon zenginliğimizi büyük Türk ailesi ile paylaşmak. Her Türk ailesinin ocağına ulaştırmaktır.

dedi.

Çalık: Sağlık alanında geniş çaplı yatırımlar yapılıyor

Aşkabat’ta gerçekleşen temel atma törenlerinde konuşan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ise Türkmenistan'da modern sağlık merkezleri ve çok amaçlı hastaneler inşa edildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

Toplumun ve devletin en yüksek değeri olan insan sağlığının korunması Türkmenistan'da devlet politikasının öncelikli yönlerinden biridir. Son yıllarda Türkmenistan’da ulusal ekonominin tüm sektörlerinde olduğu gibi, sağlık alanında da geniş çaplı yatırımlar yapılıyor. Sağlık alanında büyük başarılar elde ediliyor. İlaç ve sağlık ürünlerini üretebilen fabrikalar kuruluyor. Bunun sonucu olarak da hastalıkların teşhis, tedavi ve önlenmesinde, kaliteli tıbbi hizmet sunumunda, ileri yöntemlerin ve yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesinde güzel sonuçlar alınıyor. Türkmenistan’ın sağlık ve ilaç sanayi sistemini tamamen dönüştüren bu muazzam çalışmalar nüfusun sağlık durumunu önemli ölçüde değiştirdi, ortalama yaşam süresinin artmasını sağladı. Türkmenistan’ın Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un ileri sürdüğü ‘Vatan ancak halkı ile Vatandır! Devlet ancak halkıyla devlettir!’ ilkesine dayalı olarak, ulusal sağlık sisteminin daha da gelişmesi, modernleştirilmesi için yeni hedefler belirleniyor. Türkmenistan, sağlık sistemini ilerletecek, daha da geliştirilecek şekilde güçlü adımlar atılıyor. Bugün burada temelini attığımız 500 yataklı uluslararası onkoloji klinik merkezinin, 160 yataklı uluslararası çocuk sağlığı merkezinin ve diş merkezinin inşa edilmesi bunun önemli bir kanıtıdır. Türkmenistan da müteahhit olarak bulunmaktan, sağlık sektörünün gelişmesine katkı sağlamaktan dolayı derin memnuniyet duymaktayız.

"Türkmen halkı her aman Türk halkının yanında oluyor"

Çalık, açıklamasının devamında,

Ata vatan Türkmenistan'da önemli bir gün yaşıyoruz. Bugün Türkiye'de depremde hayatını kaybedenler için Aşkabat'ta mevlit yemeği düzenlendi dualar okundu. Şehitlerimiz için yapılan bu organizasyon bizi çok etkiledi. Türkmen halkı her zaman Türk halkının yanında oluyor, bunun için çok teşekkür ediyoruz. Türkmenistan devleti ve milleti ilk günden itibaren yardım uçaklarıyla depremzedelere yardımlarını ulaştırdı.

ifadelerini kullandı.

Oral: Türkmenistan deprem sonrası koşan ilk ülkeler arasında

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler sonrası yardıma koşan ilk ülkeler arasında Türkmenistan’ın yer aldığını söyleyen Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral da

Depremin ardından ata vatanımızdan Türkiye'ye 7 Şubat'ta 10 kişiden oluşan bir sağlık ekibi ve özel bir uçakla sağlık malzemesi gönderildi. Hemen ardından 10 Şubat’ta özel uçak dolusu yardım malzemesi sevk edildi. Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov elçiliğimizi ziyaret etti ve sayın cumhurbaşkanımıza ve milletimize taziyelerini iletti. Büyükelçiliğimizde açılan taziye defterini imzaladı ve şehitlerimiz için hep beraber dua ettik. Bugün Aşkabat'ta Hz. Ömer Camii'nde mevlit yemeği verildi. Türkiye'den din adamları, hocalarımız eşlik etti. Türkmenistan'dan da üst düzey yöneticiler, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sayın Berdimuhammedov az önce kendi de ifade ettiği üzere bu depremzedelere yönelik mevlit yemeğini kendi kitaplarından elde edilen gelirle düzenledi. Türk ve Türkmen halklarının kardeş olduklarını, tek millet iki devlet vurgusu yaptı. Türkmenistan'ın bu zor günlerde Türkiye'nin yanında olacağını ve yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

şeklinde konuştu.

Projelerin bedeli 50 milyar doların üzerinde

Çalık Holding'in Aşkabat’taki sağlık yatırımlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Oral,

Türkmenistan müteahhitlik firmalarımızın çok yoğun faaliyet gösterdiği ülke. Toplam müteahhitlik projelerinin bedeli 50 milyar doların üzerinde. Neredeyse Türkmenistan'ın yeniden imarını Türk firmaları tarafından gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Bugün de uzun süredir özellikle sağlık alanında Türkmenistan'a büyük katkıları olan Çalık Holding bünyesindeki Gap İnşaat'ın üstlendiği 3 hastanenin temel atma törenini düzenledik. Bu projelerle Türkmen halkına hizmet verilecek. Bu projeler aynı zamanda Türk ekonomisine de önemli katkılar sunuyor. Türkmenistan’ın kalkınma sürecinde hem millet olarak hem devlet olarak hem de özel sektör olarak destek vermeye devam edeceğiz

dedi.

Bozkır: Sağlık sistemi Aşkabat'ta çok üst düzeyde

Türkmenistan’daki sağlık sisteminin inşasında Türk şirketlerinin payının çok büyük olduğunu belirten BM Genel Kurul eski başkanı Volkan Bozkır ise

Bugün Türkiye'den Türkmenistan'da çok önemli 2 faaliyete katılmak için geldik. Birincisi Türkmenistan'ın milli lideri Berdimuhammedov'un Türkiye'deki deprem felaketinden sonra daha ilk günden ülkemize büyük bir yakınlık gösterdi. Bir mevlit ve akabinde de bir sadaka yemeği tertipledi. Ayrıca bir Türk firmasının burada inşa edeceği 3 büyük hastanenin temel atma törenlerine katıldık. Sağlık sistemi Aşkabat'ta çok üst düzeyde ve bu sağlık sisteminin tamamı Türk şirketleri tarafından inşa edilmiş durumda. Türk milleti ve devleti adına Türkmenistan'a içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ifadelerini kullandı.

Teslimat 2026'da

Modern ve güncel teknoloji ile donatılmış 500 yatak kapasiteli Uluslararası Onkoloji Merkezi (Kanser Teşhis ve Tedavi Merkezi), 160 yatak kapasiteli Uluslararası Pediatri Merkezi (Çocuk Hastalıkları Merkezi) ve 80 kişiye tedavi hizmeti verebilen Stomatoloji Merkezi (Ağız ve Diş Hastalıkları Merkezi) anahtar teslim inşa edilerek 2026 yılında Türkmenistan Sağlık Bakanlığı’na teslim edilecek.