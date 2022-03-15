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    Üç başbakan Kiev'e gidiyor

    Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları, Ukrayna'nın başkentinde Vladimir Zelensky ile bir araya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 11:08
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    Üç başbakan Kiev'e gidiyor

    Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidiyor.

    Çekya Başbakanı Petr Fiala, iki mevkidaşıyla birlikte Avrupa Birliği'ni temsilen Kiev'i ziyaret edeceklerini açıkladı.

    ZELENSKY İLE GÖRÜŞECEKLER

    Üç ülkenin başbakanı, Ukrayna Lideri Vladimir Zelensky ile bir araya gelecek.

    Söz konusu ziyaret, 24 Şubat'ta başlayan savaştan bu yana Kiev'e yapılan en üst düzey seyahat anlamına geliyor.

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