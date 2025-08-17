Üç Cumhuriyetçi eyalet, Washington’a Ulusal Muhafız gönderiyor

ABD’de West Virginia, South Carolina ve Ohio eyaletleri, Donald Trump yönetiminin başkent Washington’da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla ilan ettiği “kamu güvenliği acil durumu” kapsamında Ulusal Muhafız birliklerini bölgeye gönderme kararı aldı.

South Carolina Valisi Henry McMaster, Savunma Bakanlığı talebiyle 200 Ulusal Muhafız’ı görevlendirdiğini, olası doğal afet durumunda askerlerin geri çağrılacağını duyurdu. Ohio Valisi Mike DeWine ise 150 askeri polisin devriye görevleri yapacağını ve ek güvenlik sağlayacağını belirtti; birliklerin başkente önümüzdeki günlerde ulaşması bekleniyor.

ULUSAL MUHAFIZLARA TEPKİLER

Başkente müdahaleye karşı tepkiler de sürüyor. Dupont Circle’da toplanan göstericiler, Beyaz Saray’a yürüyüş düzenleyerek “Askeri işgale hayır” ve “Başkente faşist müdahaleye hayır” pankartları taşıdı. Gösterinin organizatörlerinden Morgan Taylor, “Böyle bir şeyin yaşanıyor olmasına inanamıyorum. Tepki artarsa yönetim geri adım atmak zorunda kalabilir” dedi.

WASHINGTON'DA "KAMU GÜVENLİĞİ ACİL DURUMU"

11 Ağustos’ta ilan edilen “kamu güvenliği acil durumu” kapsamında Trump, Washington polisinin federal kontrol altına alınacağını ve Ulusal Muhafızların kente getirileceğini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, DEA Başkanı Terry Cole’u “Acil Durum Polis Komiseri” ilan ederken, Pentagon 14 Ağustos’ta başkentte 800 Ulusal Muhafızın görev yerlerine yerleştirildiğini duyurdu. West Virginia Valiliği de Trump yönetiminin girişimlerini desteklemek amacıyla Vali Patrick Morrisey’den en az 300 nitelikli personel ve gerekli ekipmanın başkente sevk edilmesini talep etmişti.