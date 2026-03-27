'Üç Silahşörler'in ilham kaynağı Dartanyan’ın mezarı bulunmuş olabilir

Fransız yazar Alexandre Dumas’nın 1844 tarihli “Üç Silahşörler” romanına ilham veren karakterlerden biri olan d’Artagnan’ın kalıntılarının bulunmuş olabileceği açıklandı.

Asıl adı Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan olan ve 17. yüzyılda Fransa Kralı 14. Louis’e hizmet eden ünlü silahşörün, 1673 yılında Maastricht kuşatması sırasında hayatını kaybettiği biliniyor.

KİLİSE ALTINDA BULUNDU

Hollanda’nın Maastricht kentindeki Aziz Peter ve Paul Kilisesi’nin altında yapılan çalışmalar sırasında bulunan iskelet kalıntılarının, d’Artagnan’a ait olabileceği değerlendiriliyor.

Arkeologlar, kalıntıların kilisede bir zamanlar altarın bulunduğu bölümün altında yer aldığını ve 350 yılı aşkın süredir bozulmadan kaldığını belirtti.

GÜÇLÜ İPUÇLARI VAR

Araştırmacılar, kalıntıların bulunduğu mezarda döneme ait bir Fransız sikkesi (1660 tarihli) ve göğüs hizasında bir kurşun izi tespit edildiğini açıkladı.

Bu bulguların, tarihsel kayıtlardaki bilgilerle örtüştüğü ifade edildi. Ayrıca dönemin geleneklerine göre üst düzey askerlerin, öldükleri yere en yakın kutsal alana defnedildiği biliniyor.

Kilisenin, Fransız ordusunun konuşlandığı bölgeye yakın olması da bu ihtimali güçlendiriyor.

28 YILLIK ARAYIŞ

Emekli arkeolog Wim Dijkman’ın yaklaşık 28 yıldır d’Artagnan’ın mezarını araştırdığı ve bu keşfin en güçlü bulgu olduğu belirtildi.

Kalıntılar, kilise zeminindeki çökme nedeniyle yapılan onarım çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıktı.

DNA SONUCU BEKLENİYOR

Uzmanlar, kesin kimlik tespiti için iskeletin çene kemiğinden DNA örneği alındığını ve d’Artagnan’ın soyundan gelen kişilerle karşılaştırma yapılacağını açıkladı.

Ancak bölgede savaş yaşanmış olması nedeniyle bulunan kurşun ve sikkenin tek başına kesin kanıt olmadığı vurgulanıyor.

TARİH VE EDEBİYAT BULUŞABİLİR

Eğer DNA testleri sonuç verirse, bu keşif hem edebiyat hem de tarih açısından önemli bir buluş olarak kayıtlara geçecek.

D’Artagnan, “Üç Silahşörler” romanının en bilinen karakterlerinden biri olarak yüzyıllardır popülerliğini koruyor.