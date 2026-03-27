Hayranlarını korkuttu! Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu hastanelik oldu

Küllenen Aşk, Saklı Düşler ve Yorgun Yıllarım gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan 66 yaşındaki ünlü Cengiz Kurtoğlu, dün akşam burun kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde iki damarının tıkalı olduğu tespit edildi.

BİR AY SONRA DİĞER DAMARA STENT TAKILACAK

Kurtoğlu'nun damarına stent takıldı; diğerine ise bir ay sonra müdahale edilecek.

Hayranlarını korkutan sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KONSER ERTELENDİ

Kurtoğlu, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cCumartesi günü yapılacak olan konserini ertelediğini duyurdu:

'Değerli dinleyicilerimiz, 28 Mart Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan konserimiz sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.'