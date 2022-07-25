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    Uganda'da 900'den fazla kişinin açlıktan öldüğü ileri sürüldü

    Uganda'nın kuzeyindeki Karamoja bölgesinde, kuraklıktan ötürü 900'den fazla kişinin açlıktan yaşamını yitirdiği iddia edildi.
    • 25.07.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 14:58
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    Uganda'da 900'den fazla kişinin açlıktan öldüğü ileri sürüldü

    Daily Monitor'un haberine göre, Karamoja bölgesi liderleri, şubat ayından bu yana açlık ve açlıkla ilintili hastalıklardan ötürü çoğu yaşlı ve çocuk 900'den fazla kişinin can verdiğini belirtti.

    Tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiği bölgeye geçen hafta gönderilen gıda yardımları ise yetersiz kaldı.

    900'den fazla kişi hayatını kaybetti

    Karamoja'ya bağlı Kaabong'da 259, Napak'ta 49, Kotido'da 626 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

    Yerel yöneticiler, hükümetin bölgeye yardımlarını artırması çağrısında bulundu.

    Bölge açlıkla mücadele ediyor

    AA'nın haberine göre, bölgedeki her 10 kişiden 8'i gıda güvensizliği içerisinde ve açlıkla mücadele ediyor.

    Uganda da 900 den fazla kişinin açlıktan öldüğü ileri sürüldü #1

    Uganda da 900 den fazla kişinin açlıktan öldüğü ileri sürüldü #2

    Uganda da 900 den fazla kişinin açlıktan öldüğü ileri sürüldü #3


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