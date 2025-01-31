Uganda'da Ebola virüsünden 2 yıl sonra ilk can kaybı yaşandı

AA

Uganda’da 2023 yılında sona erdiği açıklanan Ebola salgınının bir kez daha görüldüğü açıklandı.

Uganda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada başkent Kampala’da bir sağlık çalışanın Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

2023'TEN BU YANA İLK ÖLÜM

Ülkede 2023'te sona eren salgından bu yana kaydedilen ilk ölüm vakası olduğu bildirildi.

Mulago Hastanesinde çalışan 32 yaşındaki bir hemşir yapılan testler sonucu Ebola virüsünün tespit edildiği kaydedildi. Virüse bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitiren adı açıklanmayan hemşirin 2000 yılından bu yana ülke genelinde Ebola virüsü nedeniyle kaydedilen 8. can kaybı olduğu bildirildi.

45 KİŞİ İLE TEMAS ETTİĞİ AÇIKLANDI

Hemşirin 11’i aile üyesi 30’u sağlık çalışanı olmak üzere 45 kişi ile temas ettiği vurgulandı.

"TÜM TEMASLILARIN AŞILANMASI GEREKİYOR"

Uganda Sağlık Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Tüm temaslıların aşılanması gerekiyor ve Ülkede Ebola aşılamasını başlatıyoruz. Aşılarımız var ve şu ana kadar listelediğimiz temaslılarla başlayacağız” dedi.